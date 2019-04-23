Ще до оголошення офіційних підсумків виборів, світова спільнота привітала Володимира Зеленського з перемогою. Як реагував світ на волевиявлення в Україні у нашому сюжеті.

Одними з перших, Володимиру Зеленському зателефонували президенти Польщі та Франції Анджей Дуда та Еммануель Макрон. А от Генсек НАТО та президент Європейської Ради для поздоровлень обрали соціальну мережу твіттер. У своїх повідомленнях Єнс Столтенберг і Дональд Туск пообіцяли й надалі підтримувати Україну та її шлях до НАТО та Євросоюзу.

Офіційний Берлін з привітаннями не поспішав. Німці в цьому питанні консервативні і зазвичай чекають офіційного оголошення результатів підрахунку голосів. Втім, привітання від Ангели Меркель з'явилося у першій половині дня, на її офіційній інтернет-сторінці.

Канцлер Німеччини пообіцяла і надалі підтримувати Україну на шляху реформ і у боротьбі за територіальну цілісність. І запросила Володимира Зеленського відвідати Берлін. У твіттері майбутнього президента привітали лідер Литви Даля Грибаускайте, британська прем'єрка Тереза Мей. А міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант написав, що тепер Володимир Зеленський і справді буде слугою народу.

Білий дім повідомив про телефонний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському.

Повідомляється, що президент США привітав з перемогою, назвавши ці вибори "важливим моментом в історії України" і підкресливши, що вони пройшли "мирно і демократично". Прес-служба Білого дому додає: Трамп говорив про "міцну підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах". А ще - і це важливий меседж, - Трамп сказав про готовність "працювати разом з обраним президентом Зеленським в тому, щоб провести реформи і викорінити корупцію".