До 321 зросла кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці. Серед жертв 45 дітей. Відповідальність за вибухи на католицький Великдень взяло на себе угруповання "Ісламська держава". А от сили безпеки Шрі-Ланки підозрюють місцеву терористичну організацію, мовляв, це була відповідь на стрілянину в мечеті у Новій Зеландії, і про плани терористів було відомо заздалегідь. Хто винен у трагедії? Дивіться далі.

На Шрі-Ланці день жалоби. Прощаються із жертвами недільних терактів.

Жителі столиці - Коломбо - зібралися біля церкви святого Антонія. Це храм, де стався один із терактів. Приходять зі свічками і моляться. Над вулицею вивісили чорні й білі стрічки. Це шрі-ланкійська традиція - на знак поваги до померлих.

"Тут неможливо знайти людину без сліз на очах. Усі плачуть - і родичі загиблих, і друзі. Ми молимося за них, просимо в Бога миру й гармонії", - говорить Джуде Фернандо, настоятель храму.

Президент Шрі-Ланки після поховальних церемоній зустрівся з іноземними дипломатами, які пропонують допомогу державі. Співчуття висловлюють лідери країн з усього світу - США, Франція, Японія, ЄС.

"Франція висловлює солідарність владі Шрі-Ланки. Ми готові надати будь-яку допомогу. Співчуваємо рідним і близьким загиблих з усіх країн, і народу Шрі-Ланки, який заплатив високу ціну за сам факт існування тероризму і релігійної ненависті", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Раніше поліція Шрі-Ланки звинувачувала в скоєному місцевих релігійних екстремістів, які вирішили помститися за напади на мусульманські мечеті в Новій Зеландії.

І не виключала їхніх зв'язків з міжнародною терористичною мережею. З'ясували, що діяли щонайменше семеро смертників. За підозрою в причетності до організації терактів уже затримали понад чотири десятки підозрюваних.