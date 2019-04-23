Генерал Хафтар оголосив про наступ на столицю Лівію [ Редактировать ]
Армія бунтівного лівійського генерала Хафтара оголосила про новий наступ на Триполі. До столиці планують перекинути додаткові сили та артилерію. Бої між урядовими військами, які підтримує Захід, та повстанцями - тривають вже кілька тижнів.
Мета Хафтара - захопити міжнародний аеропорт та військові бази поблизу міста. Прибічники генерала поспішають: наближається священний для мусульман місяць Рамадан, через це сторонам доведеться укласти перемир'я. Через сутички біля Триполі - вже загинули понад 250 людей, понад тисячу - поранено, більш як тридцять тисяч - покинули свої домівки.
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