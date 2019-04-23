Сбрил усы и сбежал в Аргентину: опубликовано досье о бегстве Адольфа Гитлера [ Редактировать ]
Федеральное бюро расследований США рассекретило досье о расследовании побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится на сайте ФБР.
В документах говорится, что лидер немецких национал-социалистов на подводной лодке мог добраться до Аргентины, где получил убежище в южной части горной системы Анд. Анонимный источник утверждает, что в этом фюреру помогли высокопоставленные лица государства. Уточняется, что к тому времени Гитлер сбил усы, а также страдал от астмы и язв.
Помимо фюрера, в докладе фигурируют имена еще 50 нацистов, бежавших из Третьего рейха. Все описываемые действия якобы происходили через две недели после падения Берлина (май 1945 года). Доклад датируется 21 сентября 1945 года. Засекреченные сведения были переданы первому директору ФБР Джону Гуверу. Данной информацией также располагала военная разведка США. Они посчитали расследование неполным и решили не продолжать искать фюрера.
По официальной версии, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.
По сей день про Гитлера ходят множество слухов, а также периодически всплывают неизвестные факты из его жизни. Ранее биограф раскрыл детали интимной жизни вождя нацисткой Германии и его жены Евы Браун. Также сообщалось, что субмарину Гитлера нашли у берегов Дании.
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