Тисячі тюльпанів на власному подвір'ї висадила жінка в Миколаєві. Вони квітнуть різними барвами кілька тижнів. Подивитися на "Тюльпанову веселку" господиня щороку запрошує всіх охочих. Чи багато таких? Бачила Марина Михайловська.

"Это "попугай", но на самом деле он меняет свой цвет. От оранжевого до ярко малинового".

Схожі на троянди чи гвоздики, торочкуваті, махрові, духмяні або зовсім непримітні - загалом майже 150 сортів. Про свою колекцію тюльпанів пані Інна може розповідати годинами. А почалося все 15 років тому, коли висадила кілька цибулинок. Потім додавала нові сорти, і поступово квіти "захопили" всі 3 сотки городу. Нині подивитися на клубму приходять і друзі, і зовсім незнайомі люди.

"Задумывалось просто поделится с людьми красотой, показать, что красота может быть здесь у нас, и необязательно в нее вкладывать бешеные деньги. И показать, что можно этой красотой делиться", - говорить Інна Токарева, власниця клумби тюльпанів.

"Много записываются с особыми детками. Надеемся для них это тоже будет посыл для их развития. Красота, яркие краски благотворно влияют", - говорить Дарина Беліченко, помічниця.

Зазвичай тюльпани квітнуть кілька тижнів. Проте доглядати за ними потрібно чи не цілий рік. Тут близько семи тисяч квітів. І кожну потрібно полити, викопати, обробити цибулини, сформувати клумби. Впоратися із цим жінці допомагають усі небайдужі.

"Мы стараемся высаживать тюльпаны по колористической гамме, чтобы они оттеняли друг друга. И стараемся так, чтобы не было пустых мест дарвиновы гибриды цветут раньше, позже бахромчатые, позже лилиецветные, позже всего зацветают черные и белые", - говорить Анна Мельникова, помічниця.

Віднедавна тут з'явилися кілька десятків кущів троянд. Господиня жартує, місця на ділянці скоро не вистачатиме, і мріє, що колись "тюльпанова веселка" перетвориться на такий собі - ботанічний сад.