Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли запобігти низці терактів попри те, що мали попередню інформацію про заплановані атаки. Тим часом кількість загиблих вже зросла до 359. Відповідальність за вибухи на католицький Великдень взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Від ранку неділі вся країна живе немов на бомбі сповільненої дії. Напередодні вранці - новий вибух біля храму святого Антонія. Поліція продовжує знаходити та знешкоджувати все нові й нові детонатори. Жителі острова досі не можуть оговтатися від наслідків трагедії.

"Я пішов до церкви зі своєю дочкою та дружиною. Під час завершення богослужіння я вирішив вийти з храму. Через 5 хвилин пролунав вибух. Я одразу побіг до церкви і побачив своїх дружину та доньку на підлозі… мертвих. Вибачте, більше я нічого не розповідатиму", - говорить Судеш Колонне, очевидець теракту.

"Знаєте, я більше ніколи не піду до церки. Я просто не зможу перебороти ствій страх і зайти туди", - говорить Аб Нірмала очевидиця теракту.

Сьогодні в країні день жалоби. Жителі столиці зібралися біля храму, де стався один із терактів. Приходять зі свічками і моляться. Над вулицею вивісили чорні й білі стрічки. Це шрі-ланкійська традиція - на знак поваги до померлих.

"Тут неможливо знайти людину без сліз на очах. Усі плачуть - і родичі загиблих, і друзі. Ми молимося за них, просимо в Бога миру й гармонії", - говорить Джуде Фернандо, настоятель храму.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Раніше поліція Шрі-Ланки звинувачувала в скоєному місцевих релігійних екстремістів, які вирішили помститися за напади на мусульманські мечеті в Новій Зеландії. Однак не виключала, що не обійшлося без допомоги міжнародної терористичної мережі.

"Служба безпеки продовжує розслідування зовнішнього втручання. Деякі докази вказують на зв'язок смертників з Ісламською державою", - говорить Раніл Вікрамасінгхе, прем'єр-міністр Шрі-Ланки.

Ми встановили, що деякі з терористів повернулися до Шрі-Ланки після поїздки за кордон. Можливо, це було щось більше ніж просто подорож. Цей варіант ми також розглядаємо та закликаємо інші країни надати нам допомогу та розпочати власне розслідування. Їхні громадяни також постраждали внаслідок цих вибухів.

Іноземні дипломати вже почали пропонувати Шрі-Ланці свою допомогу. Співчуття висловлюють лідери країн з усього світу - США, Франції, Японії, ЄС.

"Франція висловлює солідарність владі Шрі-Ланки. Ми готові надати будь-яку допомогу. Співчуваємо рідним і близьким загиблих з усіх країн, і народу Шрі-Ланки, який заплатив високу ціну за сам факт існування тероризму і релігійної ненависті", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Найтрагічніше, що про підготовку терактів було відомо ще за два тижні. Застереження отримали керівництво поліції та президент. Але через його конфлікт з прем'єром - очільникові уряду нічого не доповіли. Родинам загиблих в уряді пообіцяли по мільйону рупій - це близько шести тисяч доларів - компенсації. А зруйновані храми та готелі - зобов'язалися відновити бюджетним коштом.