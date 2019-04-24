Известную украинскую певицу Maruv снова обокрали в аэропорту "Борисполь". Инцидент случился второй раз за месяц. Об этом в матерной форме артистка рассказала в своем Instagram.

Известно, что Maruv летела бизнес-классом из Киева в Дубай. Она сдала в багаж свои чемоданы и получив их по прилету, увидела, что замки вскрыты, а внутри нет некоторых вещей.

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Разгневаная певица записала и выложила в соцсеть серию роликов, где подробно осветила инцидент и выразила возмущение в адрес украинской авиакомпании.

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