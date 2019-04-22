Кабинет министров и НАК "Нафтогаз-Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года в 8247 гривен за тысячу куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

Представители "Нафтогаза" и представители правительства разработали новый механизм определения регулируемой цены. Это в свою очередь позволит уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м.

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Кроме того, механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, в частности, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, то цена для населения в соответствии снизится.

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Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет, то цена для населения останется на этом уровне. Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями Кабмина, будут внесены в течение мая текущего года.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" отказались снижать цены на газ для населения. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уволить главу НАК Андрея Коболева.