За 2018 года валовой национальный доход Украины увеличился на 19,3%. Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.

Согласно уточненным данным ведомства, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 3,64 трлн грн, что на 19,3% больше, чем за 2017 год.

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Отметим, в 2017 году валовой национальный доход составил 3,05 трлн грн, что на 29,2% больше, чем в 2016 году.

Данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, что в Украине существует категория людей, которая с помощью декларации об имуществе может вернуть часть уплаченного налога на доходы, это и называется налоговая скидка.