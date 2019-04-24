Валовый доход Украины значительно вырос [ Редактировать ]
За 2018 года валовой национальный доход Украины увеличился на 19,3%. Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.
Согласно уточненным данным ведомства, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 3,64 трлн грн, что на 19,3% больше, чем за 2017 год.
Отметим, в 2017 году валовой национальный доход составил 3,05 трлн грн, что на 29,2% больше, чем в 2016 году.
Данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Напомним, что в Украине существует категория людей, которая с помощью декларации об имуществе может вернуть часть уплаченного налога на доходы, это и называется налоговая скидка.
по теме
Кому стоит брать быстрый кредит онлайн в Киеве, а кому - нет?
Займы до зарплаты, кредиты за 15 минут, быстрые деньги на руки - все это названия одной и той же услуги, которую предлагают многочисленные микрофинансовые компании
Субсидии в Украине: в Кабмине сделали резкое заявление
Получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине имеют право на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии "сомнительного" долга за газ
Курс доллара резко снизился в обменниках
Во вторник, 23 апреля,курс наличного доллара в обменниках Киева резко снизился
В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов
В понедельник, 22 апреля, в Министерстве финансов заявили о введении упрощенной процедуры регистрация кассовых аппаратов
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 22 апреля
20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла