Україна звернулася до Радбезу ООН щодо спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу. Київ вимагає скликати засідання Ради безпеки з цього питання.

Надання російського громадянства українцям в "ОРДЛО" суперечить мінським домовленостям, пояснив у Twitter постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. А очільник МЗС Павло Клімкін назвав таке рішення новим, "паспортним" етапом окупації Донбасу.

На сьогоднішній указ Путіна уже відреагував і президент України.

"Це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині Донбасу. Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію. Жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади а також посилити режим міжнародних санкцій", - заявив Петро Порошенко, президент України.

На скандальний указ відреагували і у Володимира Зеленського. У команді новообраного президента вважають, що у такий спосіб Росія визнала свою відповідальність за події на Донбасі. А також пообіцяли, що після вступу на посаду Зеленський проведе низку заходів із деокупації непідконтрольних територій та додаткової підтримки місцевих жителів.