В Великобритании сделали громкое заявление об агрессии России [ Редактировать ]
Член парламента Великобритании от Консервативной партии Джон Виттингдейл заявил, что о нормализации отношений объединенного королевства с Россией не может идти речи до тех пор, пока она не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Видео выступления политика опубликовала пресс-служба посольства Украины в Великобритании в Twitter.
"Я надеюсь, что эти дебаты и те, кто принимает в них участие, продемонстрируют, что в Палате общин Парламента Великобритании царит единодушное поддержка Украины в вопросе незаконной оккупации части ее территории и агрессивных действий Российской Федерации", - заявил он во время дебатов.
Кроме того, во время дебатов главный представитель британского внешнеполитического ведомства Алан Дункан заявил, что о нормализации отношений Великобритании с Россией не может идти речи до тех пор, пока она не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.
.@AlanDuncanMP in the @UKParliament: no normalization of relations with #Russia until it respects sovereignty and territorial integrity of #Ukraine#CrimeaIsUkraine #UnitedForUkraine pic.twitter.com/TrJmOLxzVc— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 апреля 2019 г.
Раньше сообщалось о том, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Поэтому МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также Порошенко сделал важное заявление по этому поводу. А также у Зеленского жестко отреагировали на это.
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