Член парламента Великобритании от Консервативной партии Джон Виттингдейл заявил, что о нормализации отношений объединенного королевства с Россией не может идти речи до тех пор, пока она не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Видео выступления политика опубликовала пресс-служба посольства Украины в Великобритании в Twitter.

"Я надеюсь, что эти дебаты и те, кто принимает в них участие, продемонстрируют, что в Палате общин Парламента Великобритании царит единодушное поддержка Украины в вопросе незаконной оккупации части ее территории и агрессивных действий Российской Федерации", - заявил он во время дебатов.

Кроме того, во время дебатов главный представитель британского внешнеполитического ведомства Алан Дункан заявил, что о нормализации отношений Великобритании с Россией не может идти речи до тех пор, пока она не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

.@AlanDuncanMP in the @UKParliament: no normalization of relations with #Russia until it respects sovereignty and territorial integrity of #Ukraine#CrimeaIsUkraine #UnitedForUkraine pic.twitter.com/TrJmOLxzVc