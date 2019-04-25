В четверг, 25 апреля, около 6:30, в Днепре на Слобожанском проспекте, на въезде в город случилось ДТП. Столкнулись маршрутка и фура, сообщает "Информатор".

Отмечается, что пострадали 5 человек.

Читайте также В Киеве столкнулись два мотоцикла (видео)

Как случилась авария, на месте узнать не удалось. По одной из версий, водитель уходил от столкновения с другим авто и врезался в фуру. По предварительной информации от патрульных, в результате столкновения пострадали 5 человек. Их госпитализировали с ушибами. На месте ожидается следователь. Движение затруднено.

Ранее сообщалось, что в Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку, а также в ДТП столкнулись две фуры и Mercedes.