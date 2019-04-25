Автоматизовану систему ведення бою напередодні продемонстрував нашій знімальній групі командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Цю українську розробку застосовують у зоні бойових дій лише півроку, але система вже довела свою ефективність. Ірина Баглай продовжить.

На екрані планшета в руках командира: всі ворожі вогневі точки - як на долоні.

"Ми бачимо якийсь склад, СПГ 9 склад, ще БТР 80 БРМ".

Про автоматизацію та створення єдиної платформи Сергій Наєв і розробник Павло Хазан заговорили ще у 2015 році. І вже півроку її застосовують на фронті.

"Це ворожа позиція, яка наноситься прямо перед нами тобто іде дорозвідка тих об'єктів які раніше не були відомі. Інформація знімається не тільки від особового складу, який працює на землі, а також від БПЛА, які ведуть розвідку ворога від станцій радіоелектронної розвідки", - зазначив Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил.

Роздивитись розташування сил та оснащення можуть одночасно всі військовики - від взводного до командувача. Рішення про опір ухвалюють майже миттєво.

"Коли ворог буде здійснювати вогневий вплив на наші позиції приймається командирське рішення, які унеможливлюють ворожу діяльність. Простою мовою буде - наноситись вогневе ураження", - наголосив Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил.

Ані ландшафт, ані так звана "зеленка" не завадять влучно уразити ворога. При цьому безпека для наших оборонців зростає в рази.

"Якщо натискати курсором - розкривається місцезнаходження, а також паспорт цього об'єкту - скільки там чого і в якій кількості".

Ця система, охопивши майже всі об'єднані сили, вже довела свою ефективність. Це - і влучні постріли по ворогу, і безпека мирних мешканців.

Вчасно помітили та знешкодили ворожу техніку і піхотинці під Ясинуватою.

"Я на моніторі побачив , де він знаходиться і орієнтири - дальність до нього 2 700 була і було прийнято рішення з протитанкового ракетного комплексу "Фагот" знищити його, щоб він більше не їздив до нас ", - розповідає позивний "Фартовий", командир підрозділу Збройних сил України.

Тим часом, армійці виявили нову техніку, яку бойовики отримали з Росії.

"Такий чемоданчик - в нього стікається інформація і від нього виведена відеокамера. Такі установки, але мобільні - вони завезені два дні тому Російською федерацією", - повідомив Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил.

Утім, змагатися з українською розробкою їм важко.

"На сьогоднішній день, це насправді одна із самих потужних систем у світі. Ця система повністю захищена, вона має декілька рівней захисту", - наголосив Павло Хазан, керівник групи автоматизованих систем управління Об'єднаних сил.