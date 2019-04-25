Американський фристайліст Девід Вайз побив світовий рекорд з висоти стрибка [ Редактировать ]
Американський фристайліст Девід Вайз побив світовий рекорд з висоти стрибка, що зветься "квотер-пайп" коли спортсмен приземляється на те саме місце, звідки й відірвався від поверхні.
Над трампліном Вайз злетів на 11 метрів 70 сантиметрів. Це майже на 90 сантиметрів вище за попередній рекорд.
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Американський фристайліст побив світовий рекорд з висоти стрибка
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