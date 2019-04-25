Закон про мову, над яким нардепи працювали понад два місяці - нарешті ухвалили. За - висловились 278 нардепів. Під пильним оком учасників акції, що зібралися на захист української, після фільму зі зверненням культурних діячів та за особистої присутності Патріарха Філарета та екс-президента Ющенка. Як голосували та що змінить новий закон - у репортажі Ксенії Барвіненко.

Під стінами парламенту сотні людей від самого ранку вимагають ухвалити мовний закон. Акцію на підтримку української мови розпочали за годину до засідання. Депутати ж раз у раз виходять до активістів і запевняють - закон буде ухвалено.

І вже за годину 278 "за" і мовний закон "прийнято". Історичне голосування депутати завершують спільним виконанням Гімну України.

"Сьогодні ми всі повинні об'єднатись, всі українці в цьому залі. Відставте всі передумови. Об'єдннаємось сьогодні і покажемо усій Україні, що в питанні мови ми об'єднуємося, мова - об'єднує. Де мова - там перемога. Сьогодні ми примем закон про українську мову. Слава Україні - перемоги", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради.

П'ять пленарних тижнів, а це два календарні місяці - нардепи розглядали поправки до закону. Їх було аж 2 тисячі 84, і всі в напівпорожній залі. Сьогодні ж у парламенті - повна мобілізація. І консолідація майже всіх фракцій.

"Тим самим ми зміцнимо духовні підвалини і посилимо національну безпеку нашої держави, прийнявши закон про мову ми наповнемо змістом 10 статтю конституції, яка визначає що державною мовою в Україні - українська", - вважає Артур Герасимов, народний депутат, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

"Сьогодні ми виконуємо статтю конституції, в якій сказано що є державною мової України, ми голосуємо закон, який регулює її функціонування, захищає її і робить її мовою країни, не зачіпаючи інших мов, поважаючи себе ми поважаємо інших", - говорить Олег Березюк, народний депутат, голова фракціїї "Самопоміч".

"Любіть Україну і ві сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову свою солов'їну. Наша команда голосує за цей історичний закон", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, голова Радикальної партії.

Закон про функціонування мови як державної - передбачає використання української в публічній сфері, у лікарнях, освітніх державних установах, транспорті, театрі та в усіх ЗМІ. Правила не стосуються приватного спілкування та релігійних обрядів. За порушення ж закону передбачені адміністративні покарання, втім не раніше ніж за три роки після набуття чинності.

"Ми зможемо з вами відчити результати його дії не відразу. Він спрямований на майбутнє, ми розуміємо, що відчуємо результати дії цього законопроекту років через 10. Спочатку повинен бути впродовж пів року створений два органи, залишилось всього два національна комісія з питань стандартів державної мови і інститут уповноваженого з питань захисту державної мови вони повинні бути створені продовж наступного пів року", - говорить Ірина Подоляк, перший заступник голови комітету ВРУ з питань культури та духовності.

Втім, єдність парламенту протрималася недовго, майже відразу після ухвалення закону нардепи розходяться, і Рада повертається до звичного формату роботи - в напівпорожній залі та зі спікером, який безуспішно намагається повернути всіх на робочі місця.