В четверг, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон об уменьшении порога для уголовной ответственности за контрабанду леса № 10201-1. За документ проголосовал 241 народный депутат, сообщает 112.ua.

Законопроект призван исправить ошибку парламента, которую допустили при повышении ответственности за контрабанду леса. Об этом сообщила нардеп от БПП Ольга Червакова. По ее словам, денежный эквивалент ущерба для привлечения к уголовной ответственности определили на уровне 1-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Зрада кроется в том, коллеги, что в данном случае в уголовном процессе применяется не 17 гривен минимум, как в административном, а 960 гривен - это размер социальной льготы, это разъяснение содержится в "Переходных положениях" Налогового кодекса. Таким образом, за такой общественно опасный вид преступления, как незаконная рубка лесов, у нас наступит уголовная ответственность только в том случае, если "черные" лесорубы нарубят на 2 миллиона гривен, это почти около 1 гектара леса. Только за гектар леса, не менее, наступает уголовная ответственность", - пояснила народный депутат.

В связи с этим парламент изменил уровень минимальной суммы ущерба для привлечения к уголовной ответственности.

В Уголовном кодексе установили, что к ответственности за контрабанду леса в крупном размере будут привлекать в случае ущерба от 18 необлагаемых минимумов, а в особо крупном размере - от 36 минимумов. Согласно позиции Черваковой, речь идет о 17 тыс. 289 грн и 34 тыс. 578 грн соответственно.

Аналогично, существенный вред - это от 20 минимумов, тяжкие последствия - от 60 (19 тыс. 210 грн и 57 тыс. 630 грн). Кроме того, парламент повысил штрафы за некоторые административные правонарушения. Так, нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы будет предусматривать штраф 102-238 грн (а не 51-119 грн, как сейчас).

Незаконная рубка деревьев и кустарников будет стоить для граждан 221-1020 грн (а не 255-510 грн), а для должностных лиц 2550-5100 грн (а не 1275-2550 грн). За повторное нарушение в течение года установлен штраф для граждан в объеме 1020-1530 грн (сейчас - 510-1020 грн), для должностных лиц - 10200-15300 грн (сейчас - 5100-10200 грн).

За уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос предусматривается админнаказание в виде штрафа для граждан 510-765 грн (сейчас 255-510 грн), для должностных лиц - 1020-1530 грн (сейчас 595-1020 грн). Уничтожение или повреждение подроста в лесах будет стоить для граждан 51-102 грн (сейчас от 17 до 51 грн), для должностных лиц - 119-170 грн (сейчас от 51 до 119 грн).

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Ранее мы писали о том, что Порошенко хочет ввести наказание за незаконное обогащение.