Гравці та тренери київського "Динамо" зустрілися з дітьми, батьки яких постраждали від наслідків Чорнобильської аварії [ Редактировать ]
Гравці футбольного клубу "Динамо" (Київ) зустрілися з дітьми, батьки яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Поспілкувалися з малечею та вручили пам'ятні подарунки. Побувала там і Ірина Розова.
Дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії, сьогодні приймали гравці та тренери столичного "Динамо".
"Мы футболисты, я могу говорить от всей команды, что мы будем, что мы говорим им в первую очередь спасибо, что они смотрят наши игры, поддерживают, ходят на стадион и мы конечно в свою очередь будем их тоже радовать", - говорить Артем Бєсєдін, гравець ФК "Динамо" (Київ) .
Навіть на четвертий день після вибуху - люди ще не зовсім розуміли, що відбулось, згадує заслужений журналіст України Олександр Липенко. 30 квітня 1986 "динамівці" грали на стадіоні у Франції з іспанським "Атлетико" у фіналі Кубка Кубків.
"Ребята волновались, они не знали, что происходит в Киеве, связи такой особо не было. Ну вышли на игру, показали высокий класс, Заваров, Блохин, Евтушенко забили три мяча. мы еще не знали что такое Чернобыль прошло несколько дней и мы тогда начали узнавать что такое Чернобыль", - говорить Олександр Липенко, заслужений журналіст України.
Підтримують дітей, які постраждали внаслідок аварії, футболісти не вперше.
"Я первый начал проводить эти встречи, приходили дети этих родителей, не дети, а мамы и папы этих детей, но, к сожалению, последствия Чернобыля мы будем ощущать еще много-много лет", - говорить Олександр Липенко, заслужений журналіст України.
Самі ж діти зустріли динамівців із радістю. Подарунки та спілкування із гравцями їм сподобалося.
"Я сам тоже футболист, иногда у них не получается, то что они хотят, но все-равно они стараются нас радовать", - говорить Олександр Шкрет.
Гравці "Динамо" пообіцяли дітям, що в новому сезоні яскравих перемог буде більше.
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