У шахті на Луганщині вибухнув метан: загинули люди [ Редактировать ]
На шахті "Схід-карбон" у Лутугинському районі Луганської області, тимчасово підконтрольному бойовикам сталася аварія.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. На копальні вибухнув метан. Загинули щонайменше 2 гірників, 15 вважають зниклими безвісти.
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