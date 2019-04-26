Грецька художниця власними руками створює афіші до кінокартин [ Редактировать ]
Афіші до кінокартин власними руками малює грецька художниця Віргінія Аксіоті. Так мисткиня продовжує традицію, започатковану її дідусем та дядьком.
У 1960 вони відкрили в Афінах один із перших кінотеатрів. Зараз його фасад прикрашає афіша художниці до останнього фільму "Месники: кінець гри". Аксіоті стверджує: такий бігборд, на відміну від друкованого, приведе до кінозали більше глядачів.
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