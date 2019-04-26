Макрон презентував пакет реформ у відповідь на вимоги "жовтих жилетів" [ Редактировать ]
Після півроку протестів "жовтих жилетів" президент Франції Еммануель Макрон нарешті презентував пакет реформ, створених на основі пропозицій мітингарів. Зокрема, пообіцяв скоротити податок на прибуток для максимальної кількості громадян.
Також у планах змінити систему парламентських виборів та спростити процедуру ініціювання національних референдумів.
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