Верховна Рада ухвалила закон про мову

Закон про мову, над яким нардепи працювали понад два місяці, нарешті ухвалили. "За" - висловились 278 нардепів. Документ передбачає використання української в публічній сфері, у лікарнях, освітніх та державних установах, у транспорті, театрі та в усіх ЗМІ