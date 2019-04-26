У зоопарку Мексики показали новонароджених білих тигренят [ Редактировать ]
У мексиканському зоопарку уперше показали трійко новонароджених білих тигренят.
Звірятам - це два хлопчики та дівчинка, - виповнився місяць. Належать вони до рідкісного виду бенгальських тигрів. У дикій природі по всьому світу таких залишилося до 7 тисяч. Тож появу одразу трьох дитинчат в зоопарку вважають неабияким успіхом.
Тигренята добре почуваються і швидко набирають вагу. Як назвуть малят ще не вигадали. Кажуть: подивляться на їхні звички та характер.
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