У мексиканському зоопарку уперше показали трійко новонароджених білих тигренят.

Звірятам - це два хлопчики та дівчинка, - виповнився місяць. Належать вони до рідкісного виду бенгальських тигрів. У дикій природі по всьому світу таких залишилося до 7 тисяч. Тож появу одразу трьох дитинчат в зоопарку вважають неабияким успіхом.

Тигренята добре почуваються і швидко набирають вагу. Як назвуть малят ще не вигадали. Кажуть: подивляться на їхні звички та характер.