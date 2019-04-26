В Керченском проливе заметили большое скопление кораблей [ Редактировать ]
25 апреля в Керченском проливе и Азовском море наблюдается большое скопление судов, ожидающих прохождения Керчь-Еникальский канал. В течение дня в Керчи наблюдалась солнечная погода, поэтому объективных причин для перекрытия канала не было, сообщает "Радио Свобода".
"Около 14 часов танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии около полумили от Керченского моста, позже судна переместились дальше в сторону Черного моря. По состоянию на 19 часов вечера расстояние между кораблями и Керченским мостом составляло около двух морских миль", - сообщает издание.
Суда можно было увидеть с берега в округе Керчи, в районе поселка Героевское. По информации, которую приводит портал Marine Traffic, в Азовском море, на подходе к Керченскому проливу, находились сухогруза и танкера под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, РФ и других государств.
Ранее Украина усилила оборону морского побережья и контроль над своей акваторией в Черном и Азовских морях.
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