Великой субботой называют последний день Страстной недели, предшествующий Пасхе. Считается, что в этот день ученики Иисуса скорбели об утрате Учителя. Оставив тело в гробу, дух Христа в этот день сошел в ад, чтобы проповедовать умершим, рассеял тьму и освободил души праведных. Это событие изображено на многих православных иконах.

Великую субботу называют также "тихой". В этот день следует хранить тишину после распятия Христа, которое свершилось в Великую пятницу. Поэтому этот день не принято проводить в развлечении. Вся неделя, предшествующая Пасхе, называется Страстной в память о последних днях Иисуса на Земле. Сойдя в ад, он освободил души праведников, открыв для них врата в рай.

Приметы на Великую субботу

Существует немало народных примет, посвященных Великой субботе.

Кто засмеется в Великую субботу Страстной недели, весь следующий год будет плакать.

Если этот день будет ясным и теплым, то и лето будет таким же, если же погода в субботу перед Пасхой будет пасмурной и прохладной, то и летом часто будет ненастье.

Также, согласно примете, бодрствование в ночь на Пасху способствует крепкому здоровью, хорошему урожаю, девушкам поможет быть счастливыми в замужестве, а юношам обещает удачную охоту.

Наши предки в этот день "закликали" морозы, чтобы они не испортили будущий урожай.

Все знают, что поминальный день - это первое воскресенье после Пасхи, но в Страстную субботу разрешается убирать могилки.

Также нельзя в этот значимый день ловить рыбу и охотиться, ведь во время поста запрещено употреблять продукты убитых животных. Поэтому не стоит этого делать, чтобы не накликать на себя несчастья.

Страстная суббота - это день мира и доброты. Поэтому попросите прощения у своих родных и близких. Может быть, вы кого-то обидели словом или делом. Не тяните с собой тяжесть обид на этот светлый праздник.

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