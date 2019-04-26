Если лишний вес мешает вам жить полноценной жизнью, вы недовольны собой, тогда действительно стоит сбросить лишние килограммы.

Диетолог Светлана Скосар назвала основные причины, почему нужно похудеть.

1. Проблемы со здоровьем

Высокое давление, нарушения жирового и углеводного обмена, заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, гинекологические вопрос и др.

2. Низкая самооценка

Сбросить лишний вес нужно, если вы изменили стиль, стали отдавать предпочтение только модным вариантам одежды, избегать общения с другими, которые помнят вас в другом весе. Стоит похудеть и тогда, когда вы перестали ухаживать за собой, объясняя это усталостью или тем, что внешность – совсем не то, за что вас ценят люди.

3. Психологическая зависимость от еды

Когда еда стала вашим хобби, и вы все волнение, эмоции заедаете шоколадными батончиками, чипсами, бутербродами, чаем с чем-то вкусненьким.

4. Надуманные отговорки

Вы уверены, что подкорректируете свой вес и улучшите здоровье, когда подрастет ребенок, вы найдете свою вторую половину, новую работу, с 1 сентября, с понедельника, пойдете в отпуск и еще множество вариантов.

Пренебрежительное отношение к себе быстро входит в привычку. Если вовремя не пересмотреть свой образ жизни, то можно обречь себя на серьезные комплексы.

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