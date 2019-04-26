Приметы на 27 апреля: что категорически нельзя делать в Великую субботу [ Редактировать ]
27 апреля церковь отмечает Великую субботу. Это одновременно и траурный день, и радостный, так как завтра уже Пасха и Воскресение Христово. Приметы на 27 апреля уберегут от опасности и помогут сделать жизнь лучше.
Обычаи 27 апреля
Этот день не менее важен, чем Чистый четверг или Страстная пятница. Сегодня вспоминают Христа и то, как он покоится в гробу. Поэтому сегодня в честь траура по Сыну Божьему еще нельзя веселиться и стремиться к удовольствиям. Тем не менее, люди уже чувствуют радостное ожидание, так как уже совсем скоро Спаситель воскреснет.
27 апреля нельзя есть горячую пищу, мясо, рыбу, масло, молочные продукты. Нужно питаться сыроядением, хлебом и водой.
Основной обычай Великой субботы - подготовка к Пасхе и приготовление пасхальных блюд. Хозяйки готовят специальные корзинки с едой для разговения, пекут и украшают пасхальные куличи, делают крашанки и писанки. Над пасками и яйцами нужно читать молитвы. А чтобы в семье была удача, самому младшему члену семьи нужно отдать первое покрашенное яйцо с особыми словами.
По традиции в этот день нужно раздавать милостыню всем нуждающимся, кого ты встретишь на своем пути. А еще обязательно нужно пасхальные подарки вручить всем своим домочадцам и ближайшим родственникам.
Приметы на Великую субботу говорят, что сегодня нужно обязательно простить всех своих обидчиков и самой попросить прощения. Это день покаяния и искупления вины. С кем в ссоре, с тем нужно обязательно помириться.
Также приметы на 27 апреля говорят, что нельзя устраивать свадьбы, да и вообще какие-либо гуляния и празднования. Веселье приведет к бедам и неблагополучию, а молодожены, поженившиеся в этот день, долго в браке не проживут.
Основная традиция Великой субботы - всенощная. Люди с вечера отправляются в церковь с пасхальными корзинками, чтобы священник их освятил и стоят в церкви всю ночь.
Даже если ты не можешь пойти на всенощную, все равно ложиться спасть сегодня не положено. Те, кто всю ночь будут бодрствовать и встретят с рассветом Воскресение Христово, обретут покой, счастье и гармонию.
Что нельзя делать в Великую субботу:
- веселиться;
- устраивать празднования;
- играть свадьбу;
- нарушать пост;
- ложиться ночью спать;
- иметь дурные помыслы;
- пребывать в плохом настроении;
- ссориться и браниться;
- сквернословить и делать плохие дела;
- причинять кому-то вред;
- отказывать в помощи и подаянии милостыни;
- работать (убирать, стирать, гладить, шить, вязать, выполнять какую-либо физическую работу).
Приметы на 27 апреля
- Кто смеется в Великую субботу, тот потом весь год будет плакать.
- Нельзя ничего отдавать из дома. Отдавая вещь, ты отдашь благополучие и здоровье членов семьи.
- Поминать нельзя, но можно убирать могилы на кладбище.
- Приметы на 27 апреля говорят, что если перед умывание в воду положить свяченое яйцо, то будет тебе молодость и красота.
- Все, кто не спят всю ночь с субботы на воскресение, те будут здоровы и благодатны весь год.
- Свадьбы в Великую субботу приводят к тому, что брак очень быстро распадается.
- Какой день на Великую субботу, такой будет и погода на все лето.
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