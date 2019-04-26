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В семье аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который трагически погиб 21 января в авиакатастрофе, случилась новая трагедия. Об этом сообщает La Nacion.

По информации источника, в результате сердечного приступа скончался отец спортсмена Орасио Сала. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь главе семьи.

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"Жена Орасио позвонила мне в пять часов утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже скончался", - сказал мэр города Прогрессо Хорхе Мюллер.

Напомним, 21 января самолет с новичком "Кардифф Сити" пропал с радаров авиадиспетчеров. В сети появились последние голосовые сообщения футболиста, сделанные на борту перед авиапроисшествием.

28 января на одном из пляжей на полуострове Котантен были найдены фрагменты двух кресел, а 4 февраля на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси - обломки затонувшего судна, среди которых был обнаружен труп. Экспертиза установила, что тело принадлежит Эмилиано Сале.

Позднее отдел по расследованию авиационных происшествий опубликовал шокирующий отчет о трагедии.