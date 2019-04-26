Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после трагической гибели сына [ Редактировать ]
Фото: Sportbible
В семье аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который трагически погиб 21 января в авиакатастрофе, случилась новая трагедия. Об этом сообщает La Nacion.
По информации источника, в результате сердечного приступа скончался отец спортсмена Орасио Сала. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь главе семьи.
"Жена Орасио позвонила мне в пять часов утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже скончался", - сказал мэр города Прогрессо Хорхе Мюллер.
Напомним, 21 января самолет с новичком "Кардифф Сити" пропал с радаров авиадиспетчеров. В сети появились последние голосовые сообщения футболиста, сделанные на борту перед авиапроисшествием.
28 января на одном из пляжей на полуострове Котантен были найдены фрагменты двух кресел, а 4 февраля на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси - обломки затонувшего судна, среди которых был обнаружен труп. Экспертиза установила, что тело принадлежит Эмилиано Сале.
Позднее отдел по расследованию авиационных происшествий опубликовал шокирующий отчет о трагедии.
по теме
"Барселона" готовит очередной мегатрансфер
Испанский гранд не оставляет надежды подписать одного из лидеров "Манчестер Юнайтед"
Утонувшего горбатого кита выбросило на берег
В Шотландии мертвого горбатого кита вынесло на побережье
"Динамо" - "Шахтер": результаты матча 25-го тура УПЛ
Поединок в Киеве был последним шансом "динамовцев" зацепиться за золотые медали
"Челси" повторил фантастический рекорд "Атлетико" в Лиге Европы
"Пенсионеры" пробились в полуфинал второго по престижности турнира Старого Света
У Північній Ірландії внаслідок стрілянини загинула людина
Одна людина загинула внаслідок стрілянини в Північній Ірландії. Інцидент стався в місті Крегган, що у провінції Ольстер