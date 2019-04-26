28 мая в Украине празднуется Пасха. И уже сейчас хозяйки определяются с рецептом пасхального кулича. Рецепт должен быть несложным, а кулич - вкусным и красивым.

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Овсяная каша - 100 гр.

Сахар - 50 гр.

Творог - 250 гр.

Кунжут (по вкусу).

Как приготовить?

1. Запарить овсянку

2. Творог, яйца, сахар и размягченную овсянку смешать

3. Распределить смесь по формочкам

4. Добавить кунжут

5. Отправить в духовку на 30 мин при температуре 200 градусов

6. Украсить по желанию

Приятного аппетита!