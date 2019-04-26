Паска за 5 минут: пошаговый рецепт [ Редактировать ]
28 мая в Украине празднуется Пасха. И уже сейчас хозяйки определяются с рецептом пасхального кулича. Рецепт должен быть несложным, а кулич - вкусным и красивым.
Ингредиенты:
- Яйца - 2 шт.
- Овсяная каша - 100 гр.
- Сахар - 50 гр.
- Творог - 250 гр.
- Кунжут (по вкусу).
Как приготовить?
1. Запарить овсянку
2. Творог, яйца, сахар и размягченную овсянку смешать
3. Распределить смесь по формочкам
4. Добавить кунжут
5. Отправить в духовку на 30 мин при температуре 200 градусов
6. Украсить по желанию
Приятного аппетита!
по теме
Топ-5 рецептов паски: пошаговая инструкция
Пасха уже совсем близко. 28 апреля украинцы пойдут в церковь, чтобы освятить праздничную корзинку
Парень съел кусок шляпы на спор (видео)
Парню пришлось попробовать на вкус шляпу после проигрыша в споре
Стоимость пасхальной корзины: во сколько обойдется праздник (инфографика)
Пасхальная корзина - незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников - Пасхи, который украинцы в этом году будут отмечать 28 апреля
Американец испугался смерти и похудел на 188 кг (фото)
Американец весивший 330 килограммов испугался смерти и похудел
Пасха-2019: где и когда святить корзину в Киеве
Пасха уже совсем близко. 28 апреля украинцы пойдут в церковь, чтобы освятить праздничную корзинку