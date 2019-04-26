Україна закликала посилити санкції проти Росії на засіданні ООН [ Редактировать ]
Указ президента Росії Путіна про надання російських паспортів жителям окупованого Донбасу грубо порушує Мінські домовленості - заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час засідання Радбезу ООН.
Рада безпеки зібралася, щоб обговорити саме це питання. У відповідь на дії Кремля дипломат закликав посилити санкції проти Москви.
"Цей указ є ще одним епізодом у ланцюгу дій, за допомогою яких РФ намагається відірвати території Донбасу від України. Він просто незаконний. Росія порушує свої ж зобов'язання у рамках Мінських домовленностей. Україна не визнає жодних результатів цього акту. Рада Безпеки ООН також повинна вважати його недійсним", - говорить Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.
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