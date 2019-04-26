У цей своєрідний час у нашій країні кожен чиновник обирає - як бути далі? Шукати контакти в команді новообраного президента? Чи домовлятися з командою чинного?

Доки вертикаль влади вирішує для себе ці питання, дехто вже пише заяви на звільнення.

Перелік перших відставників зібрав Богдан Вербицький.

Напередодні великої кадрової чистки. На владній шахівниці вже зникають перші фігури:

"Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації".

"Як тільки відбудеться інавгурація новообраного президента України, я покладу перед ним заяву про відставку".

Про свої відставки вже заявили 4 губернатори. Свої посади вони займали у різний час, але звільнити їх мають в один - такі вимоги законодавства. Адже новий президент має право призначити і нових очільників областей.

Першим покинув своє крісло губернатор Львівщини Олег Синютка. Про своє рішення попередив заздалегідь - після першого туру виборів. Заявив: у разі програшу Порошенка, піде. І в цей понеділок слова дотримав.

"Я залишаюся із Львівщиною, я залишаюся зі Львовом. Я залишаюся з нашими людьми, чию підтримку ми маємо сьогодні і в цьому ми переконалися під час виборів, які проходили вчора", - заявив Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації.

При цьому Синютка свого повернення на посаду - не виключає, однак додає: лише за президентства Порошенка. До речі, саме Львівщина була єдиною областю в Україні, де у другому турі переміг чинний президент.

Як і Синютка, з відставки тиждень розпочав і очільник Миколаївщини Олексій Савченко.

"Миколаївщина повинна змінити політичну еліту. Миколаївщина повинна змінити її. І я вам це відверто кажу", - заявив Олексій Савченко, голова Миколаївської обласної адміністрації.

Посаду Савченко отримав за відкритим конкурсом. Однак, чи справді він був відкритим? Активісти сумніваються. Та й загалом, губернаторство Савченка було доволі скандальним. В антикорупціонерів були питання до декларацій чиновника. Згідно звітів, Савченко - один з найбагатших обласних керманичів України.

"Мені не соромно, чому? Тому що я до державної служби пройшов з бізнесу. З приватного бізнесу", - заявив Олексій Савченко, голова Миколаївської обласної державної адміністрації.

Естафету у параді відставок перейняв очільник Тернопільщини Степан Барна. 23 квітня він подякував колегам за роботу, а жителям - за довіру. Щоправда, посаду звільнить вже після інавгурації.

"Сподіваюся, що та робота, яку ми проводили разом в напрямку розбудови інфраструктури, розбудови сільської медицини, а також в реалізації стратегії децентралізації, дала можливість відчути серйозні зміни в нашій області", - заявив Степан Барна, голова Тернопільської обласної державної адміністрації.

Йде з поста і найхаризматичніший губернатор - Геннадій Москаль. Про те, що вже не буде керувати Закарпаттям, він повідомив заочно, бо зараз у відпустці.

"Максимум, 3 червня може відбутися інавгурація. І Геннадій Москаль міг як мінімум до цього часу залишатися головою ОДА. Але щоб припинити всякі інсинуації про те, що він чіпляється за крісло чи за владу, він вирішив зробити таким чином, і вже подав заяву про звільнення за власним бажанням", - заявив Ярослав Галас, заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Москаль - губернатор із досвідом. До Закарпаття недовго очолював Луганську військово-цивільну адміністрацію.

"Ну це просто... Ці вже казаки мені надоїли", - заявив Геннадій Москаль, голова Закарпатської обласної державної адміністрації.

Що далі робитиме відомий своєю любов'ю до міцного слова політик - не відомо. Можливо, повернеться в парламент.

І це лише початок. Всі українські губернатори пакують речі. Готуються звільняти високі Кабінети і в Києві. Приміром, генеральний прокурор України. Ще до виборів, він говорив, що піде з посади у разі програшу Порошенка. Щоправда, перед другим туром - думку змінив і покидати крісло перехотів. Однак, новообраний президент все ж бачить Генпрокурором іншу людину.

"Луценко - це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. Нових людей. І це відноситься не тільки до пана Луценка", - заявив Володимир Зеленський, переможець виборів президента України.

А у четвер про свою відставку заявив заступник Генпрокурора Євген Єнін. Причина, начебто, "політизація" справи олігарха-утікача Курченка.

"І моїх зусиль для того, щоб зняти цю зайву політизацію наразі дещо недостатньо. На певному етапі, ситуація навколо розслідування почала розвиватися в той спосіб, який став... в розріз з моїми життєвими принципами", - заявив Євген Єнін, заступник генерального прокурора України.

Хтось звільняється сам, когось попросять одразу після інавгурації. Бо кожен новий президент приводить нову команду. Одноосібно - без зеленого світла від парламенту - Володимир Зеленський назначить голову своєї Адміністрації, секретаря РНБО і вище командування Збройних сил України. І подасть на розгляд депутатів кандидатури генерального прокурора, голову СБУ та двох міністрів - закордонних справ та оборони.

Однак хто будуть всі ці нові люди - поки невідомо.