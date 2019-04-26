Атака на Шрі-Ланку: чи могла влада запобігти терактам? [ Редактировать ]
Шрі-Ланка намагається оговтатися після масштабного теракту. Загинули сотні людей, зокрема і громадяни інших країн. Мішенню терористів були найпопулярніші серед туристів місця. Попередні збитки від масованої атаки - півтора мільярда доларів.
Хто взяв на себе відповідальність за напади? Та чому серію терактів на Шрі-ЛанцІ пов'язують із масовим убивством у Новій Зеландії?
Усі відповіді - в сюжеті Єлизавети Журавель.
Ще мирний ранок 21 квітня. Та за кілька хвилин ці люди з камер відео-спостереження перетворять його на "кривавий Великдень". І назавжди змінять Шрі-Ланку.
Ця жінка - одна із сотень інших людей, які чатують під стінами лікарень та моргів у столиці Шрі-Ланки. Вона шукає племінницю, яка пішла на Великодню службу у церкву святого Антонія... Пані показує фото дівчини, проте побачити її вже не сподівається...
Перші шість вибухів у неділю прогриміли майже одночасно. Мішенню терористів насамперед були католицькі храми... Костели того дня були заповнені людьми. Одразу після атаки, хтось із людей, яким вдалося вціліти - в паніці намагався тікати, хтось - сховатися під лавками.
На місця вибухів одна за одною приїздять "швидкі". Поранених дістають з-під завалів і одразу відвозять до лікарень. Загиблих - рахують десятками.
"Я слухав молитви і буквально за мить я почув потужний вибух, а після - на мене почав падати дах. Я взяв на руки двох свої дітей і мені пощастило вибігти з будівлі через задні двері", - розповідає Сільвестр, очевидець вибухів.
"Від вибухової хвили я втратила орієнтацію в просторі. Я шукала свою доньку, а коли нарешті відшукала, вона спочатку навіть не впізнала мене. Лише вимовила, що Бог врятував нас", - розповідає Аб Нірмала, прихожанка церкви св. Антония.
Інша мішень терористів - три елітні готелі в столиці Шрі-Ланки. Туди одразу доправили загони спецслужб. Туристам радили звертатися в посольства своїх країн, бо ситуація неконтрольована.
Скільки того дня загинуло людей - допоки точно невідомо. Повідомляли про понад 300 жертв, та напередодні влада Шрі-Ланки уточнила - загиблих близько 250. Серед них - і місцеві жителі, і десятки іноземців. Цей чоловік - британець, приїхав на відпочинок. Поліцейські повідомляють: його мати загинула в готелі...
Найбагатша людина Данії, мільярдер Андерс Хольк Поульсен. В страшних терактах загинуло троє з чотирьох його дітей... На момент вибуху підлітки були в готелі. Ось їхнє останнє фото - за кілька днів до атаки...
У місті Баттікалоа звичайний будівельник врятував сотні життів! Він працював біля церкви, і помітив підозрілого незнайомця із наплічником. Чоловік ціною власного життя не пустив смертника в храм! Вибух стався біля костелу.
Тривалий час було незрозуміло, хто скоїв серію терористичних атак. Та кілька днів тому відповідальність на себе взяла "Ісламська держава". Влада Шрі-Ланки це підтвердила.
"Всі ці атаки - імовірніше за все є помстою за теракт у новозеландському місті Крастчьорч, який стався минулого місяця. Після того, як поліція допитає усіх підозрюваних - ми матимемо більш повну картину подій", - зазначає Раніл Вікрамасінгхе, прем'єр-міністр Шрі-Ланки.
Цю версію підтримала і прем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Місяць тому там австралієць Брентон Таррант разом зі спільниками розстріляв людей у двох мечетях. Тоді загинули півсотні віруючих.
"Жахливий теракт стався на їхній землі. Зараз країна буде зосереджена на своїх громадянах і розслідуванні справи. Позиція Нової Зеландії була і буде незмінною. Наша країна засуджує тероризм", - заявила Джасинда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії.
Слова співчуття надходять до Шрі-Ланки з усієї планети. І від світових лідерів, і від пересічних людей. На знак скорботи, у Парижі Ейфелева вежа на кілька хвилин вимкнула освітлення. В Єрусалимі до стіни плачу несуть записки з молитвами.
А на самій Шрі-Ланці цього тижня ховали жертв терактів. Кожна церемонія починалася з хвилини мовчання і відбувалася одразу на кількох цвинтарях столиці.
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