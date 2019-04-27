Благодатний вогонь прибув до Києва, до України. Кілька хвилин тому прибула українська делигація. Зустрічали її не тільки ми. Тут були десятки телеканалів, а також сотні вірян з лампадками і свічками, які захотіли розділити вогонь між собою. Про це в ефірі "Подробиць" розповіла кореспондент Ксенія Барвіненко.

Я теж тримаю часточку благодатного вогню між собою. Священослужителі кажуть, що цей вогонь - символ Воскресіння Христи. І побажали щоб із ним до України прийшов мир та спокій.

Отже, Благодатний вогонь вже в Україні і прямує до храмів і церков усієї України, зокрема до Києво-Печерської Лаври. Він має прибути до вечірньої служби. І там кожен прихожанин і вірянин зможе запалити від нього свічку чи лампадку і поставити у власній оселі.