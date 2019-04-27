Залякування журналістів: у Дніпрі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького [ Редактировать ]
У Дніпрі зловмисники спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького.
За словами очільника Національної спілки журналістів Сергія Томіленка, цей підпал - черговий у серії залякувань журналістів у Дніпропетровській області.
Голова спілки зауважив: жоден із попередніх підпалів журналістського майна належним чином не розслідували, а безкарність призводить до нових атак і залякувань. Машина Песоцького вигоріла вщент, відновити її вже неможливо.
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