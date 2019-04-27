Вибух у Кропивницькому: люди чекають на компенсацію від влади

Рвонуло напередодні на першому поверсі житлового будинку. Налякані люди повибігали з квартир на вулицю - так само, як і мешканці, які постраждали після вибухів на газовій заправці два тижні тому