"Жовті жилети" влаштували новий протест-бійку [ Редактировать ]
Протест номер 24. У Франції вкотре мітингували "жовті жилети". І знову демонстрації переросли в сутички з поліцією. Пакет реформ, який кілька днів тому презентував президент країни, протестувальників не задовольнив. "Жовті жилети" вважають - влада їх не почула. Тетяна Логунова розповість чому.
Вулиці французького Страсбурга під завісою диму й сльозогінного газу. Так поліція намагалася зупинити учасників руху "жовтих жилетів", які йшли до будівлі Європарламенту. У ці вихідні французи знову протестували у Страсбурзі, Парижі та інших великих містах країни.
Протести у Франції не вщухають уже майже півроку. Покласти їм край цього тижня пробував президент країни. Еммануель Макрон презентував пакет реформ. Пообіцяв знизити податок на прибуток, скоротити кількість депутатів і спростити процедуру ініціювання національних референдумів. Утім, представники "жовтих жилетів" одразу заявили - пропозиції президента їх не задовольняють.
Головні претензії до Макрона багато слів але немає конкретики. За даними останнього соцопитування, 60 відсотків французів, які дивилися виступ, вважають президент був непереконливим. І запропоновані ним реформи - не зупинять протести.
"Він не сказав нічого революційного. Це саме обіцяв у грудні. Не думаю, що його пропозиції змінять життя французів, а тим паче, думку "жовтих жилетів".
"Усі його заяви - порожні обіцянки. Не дає цифр, не переконливий. Я розлючений".
Протестуватимуть "жилети" і наступного тижня. І не тільки у вихідні, але й у середу - першого травня.
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