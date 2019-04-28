Погоні, бійки й кримінальні провадження. На Черкащині квітень видався спекотним для рибоохоронців. Адже це період нересту. І браконьєри масово виходять на незаконний промисел. Як із ними борються - про це в наступному матеріалі.

Інспектор дивиться у тепловізор: тянуть човна через дамбу і потихеньку починають спускатись до канави

Це відео з тепловізора, якими оснащені майже всі групи черкаського рибоохоронного патруля. Від цього приладу браконьєрів не захистить навіть щільна стіна очерету. Дозволивши зловмисникам зняти сітки і зібрати здобич, правоохоронці починають операцію із затримання.

"З води вилазь, я буду за тобою знов бігать. Що ти, мурєна - водоплавающій. Он весь в лускє".

Перекрити всі водойми рибоохоронний патруль фізично не може. Ці сітки з рибою зняли вночі вже самі інспектори на природньому нерестовищі - браконьєрів вистежити не вдалося.

"Ну якось вони залишились без улову цього ранку, і без сіток, ну і без сіток теж да".

Усю вилучену рибу інспектори здають підприємцям під акт приймання-передачі. Уторговані від продажу гроші надійдуть у державний бюджет. А от сітки одразу опломбовують і відправляють на утилізацію. Щоправда, часто рибу наглядачі відпускають, бо майже вся вона зараз з ікрою - готова до нересту.

"Як ви бачите риба, та що врятували з сіток, яка ще жива і може жити - ми будемо випускати".

На це водоймище вже масово зайшов лящ, сазан і плітка. У період нерестової заборони рибалити тут не можна нікому. Але поки інспектори любителів не чіпають, адже часто саме вони інформують правоохоронців про випадки браконьєрства. Сергій констатує, за останні кілька років їх значно поменшало, цього не скажеш про сміття на березі.

"Протівно, приїдеш двічі чи тричі у год, раньше от такого не було - пластіка, от цього всього. Я його так, от тамо собіраю вогонь, підпалив", - говорить Сергій, рибалка-любитель.

Якщо правоохорнці затримують браконьєрів, то вилучають у них все від сіток до човнів і автомобілів. Але цього замало, каже керівник рибоохоронного патруля штрафи за незаконний вилов досі мізерні. Щонайбільше три з половиною тисячі гривень. Та рибінспектори сподіваються, що найближчим часом грошові покарання таки піднімуть - відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді.

"Коли браконьєри будуть наносити значні збитки, то там будуть штрафи по 150-200 тисяч. Но це проект закону, як будуть прийняті, то й будуть штрафи збільшуватись. І я вам кажу- збільшаться штрафи, то буде інструмент для правоохоронних органів", - говорить Віктор Іванько, начальник Черкаського рибоохоронного патруля.

Тепер порятунок рибних ресурсів України в руках депутатів. Але коли вони почнуть розглядати законопроект - поки що невідомо.