Винайняти приміщення за одну гривню на рік пропонує столична влада. Вільні площі є в усіх районах міста. Та є одне "але": пропозиція діє не для всіх. Хто має право на оренду за копійки, знає Ірина Розова.

Цей навчальновиховний заклад сплачує за оренду будівлі одну гривню за рік. Заявка Озеленена територія, ігровий майданчик, спальні, інтерактивні навчальні класи - тут є все необхідне для сучасного розвитку дитини. Малюки займаються за програмою Міністерства освіти, а ще вивчають їврит і англійську

"У нас эта школа-садик и есть еще подразделение - там садик для детей с синдромом аутизма, когда они выпускаются з садика, многие из них идут к нам в школу", - говорить Тетяна Тараненко головний бухгалтер навчально-виховного закладу "Перлина".

Фінансують заклад благодійні організації. По пільгову сплату за оренду засновники звернулися до місцевої влади.

"Ми забезпечуємо їх приміщеннями, із бюджетів вони як правило недофінансовуються, місто бере на себе тягар, назвемо його так, і надає ці пільгові ставки цим організаціям, державним установам, для їх розміщення, тому що ми розуміємо, що бюджет і міста, і країни, в цілому не може покрити всі ці витрати", - говорить Володимир Слончак заступник голови Київської міської державної адміністрації.

На пільгову оренду столиця виділяє понад семисот тисяч квадратних метрів у різних куточках міста. Пільгові ставки дорівнюють одному відсотку від оціненої орендної плати або одній гривні.

Оренда комунального майна за одну гривню на рік доступна наступним категоріям громадян і організаціям:

особам із обмеженими фізичними можливостями;

Товариству Червоного Хреста України та його місцевих організацій;

громадським і благодійним організаціям, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію дітей з інвалідністю, дітей з вадами розвитку;

бюджетним установам та організаціям, що повністю або переважно фінансуються з бюджету Києва;

дитячо-юнацьким спортивним школам;

Головному управлінню Національної поліції в місті Києві;

комунальним закладам охорони здоров'я;

комунальним закладам культури.

Пільгова оренда сприяє збільшенню мережі оздоровчих закладів для дітей, підтримці організацій інвалідів і ветеранів, розвитку творчих спілок.

"Ми виставляємо приміщення, всі можуть у відкритому доступі ознайомитись, і вже організація благодійна, або червоного хреста, громадська організація, може звернутися та взяти приміщення в оренду. Ми їх не ділимо. Виставляємо у відкритий доступ. Для відкритості та прозорості всіх цих процесів", - говорить Володимир Слончак заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Перелік вільного для пільгової оренди майна викладений на офіційному сайті Департаменту комунальної власності міста Києва.