У Києво-Печерській Лаврі з'явився монумент Христа Спасителя [ Редактировать ]
Скульптуру в пам'ять про всіх солдатів, які загинули в бою, незабаром презентують у столиці. Монумент Христа Спасителя з'явився в Україні нещодавно в Києво-Печерській Лаврі. Що в цій скульптурі особливого і хто майстри - дивіться далі.
9000 квадратних метрів, мармурові брили. Майже рік копіткої роботи. Саме стільки знадобилось для створення скульптури Христа Спасителя, яка стоятиме в Києво-Печерській Лаврі. Робота виконана на замовлення меценатів.
"На самом деле - эта скульптура - точная копия той, что находится в Марселе. Единственный ньюанс - там она выполнена из керамики. А мы уже подобрали натуральный камень", - говорить Владислав Надточій, виконавчий директор виробництва "Карара".
Обирав матеріали і корегував роботу майстрів намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло. Саме його ідея була втілена у життя.
"Я посетил Францию, был в одном храме и увидел, ну там совсем по-другому - на полу изображение. Я давно хотел сделать что-то Памятное в благодарность тем, кто отдал свою жизнь за веру, отечеству и за нас вами", - говорить Митрополит Павло.
Монумент виконаний за технологією кращих скульпторів. Аби досягти ідентичності з оригіналом - художники створили зменшену модель. І доправили її з Марселя - сюди, до Києва.
"Скульптура спасителя была сложная. Было использовано множество уникальных приемов, которые используются только у нас на производстве. Абсолютно повторяем эту пластилиновую модель. И заводим ее в комп’ютер", - говорить Олександр, майстер.
А вже після створення тривимірного зображення почали роботу з мармуром. До слова, його якість та доставку контролювали на усіх етапах. Матеріал везли не просто з різних країн, а й з різних континентів.
"Мы применяли камень из трех стран. В этом была и сложность. Чтобы изготовить скульпткуру мы привезли белый галарис и з Македонии, белый галала из Египта. И из Испании", - говорить Владислав Надточій, виконавчий директор виробництва "Карара".
Технологія створення скульптури надзвичайно складна. Адже жодного права на помилку - майстер не мав. Саме тому, обговорювали кожну найменшу деталь.
"Эти моменты обсуждаются, это очень важно. Вот здесь разные ракурсы".
"Рабочая часть фрез покрыта тонкой алмазной пылью. Она очень прочная и позволяет обрабатывать любой камень при любых оборотах. Всреднем оборотов от 16 до 21 тысячи в минуту".
А вже після - розпочалась копітка робота.
"Здесь у нас находится как раз та мастерская, где после станков, после всех станков художники доводят все до совершенства. Такие детали как ногтики, в общем, все ньюансы, которые станки сделать не могут",
Загалом, це не перша робота, яку підприємство виконує для Києво-Печерської Лаври. Але над цією скульптурою кожного дня протягом року - працювали більше двадцяти майстрів. І це лише в одному цеху.
"12 человек. Именно в этом цехе - 12. А вообще на этом цехе работает больше 100 людей. Но каждый занимается своими процессами. У нас много оборудования".
Та не все зводиться до роботи, зізнається виробник. Це замовлення було особливим.
"Вы знаете, Киево-Печерская Лавра в вообще особое место. Мы понимаем прекрасно, что все это останется для наших поколений. И всвязи с этим, наши ощущения даже сложно описать. Я надеюсь, что наши потомки тоже увидят нашу работу, будут вспоминать. И для нас это будет хорошим знаком", - говорить Владислав Надточій, виконавчий директор виробництва "Карара".
"В независимости от вероисповедания, от национальносчти. Во все времена воины отдавадли жизнь за людей, за земное отечество. Потому что плохой гражданин земли - никогда не будет гражданином неба", - говорить Митрополит Павло.
Офіційно презентувати скульптуру планують вже завтра на Печерських пагорбах. Варто зазначити, що оригінал монументу знаходиться у Франції. А копія - лише в українській святині.
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