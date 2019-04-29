ID-картки та закордонні паспорти коштуватимуть дорожче [ Редактировать ]
В Україні подорожчають закордонні паспорти та ID-картки. Про це повідомляє прес-служба держпідприємства "Документ". З першого липня оформлення ID-карти коштуватиме 345 гривень.
Однак якщо документ потрібно отримати швидко за 10 днів, доведеться заплатити 471 гривню. Що стосується закордонного паспорта, то його вартість становитиме 682 гривні.
Якщо документ потрібен раніше, його можна оформити за сім, чи навіть три дні. Проте доведеться сплатити 1034 гривні.
За підрахунками чиновників, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів цього року приблизно на 200 мільйонів гривень.
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