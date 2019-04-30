Уряд Польщі домовився про збільшення контингенту американських військ у країні. За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, розміщення додаткових військових сил США у Польщі допоможе зміцнити потужності польських збройних сил.

Деталей поки що не розголошують. Міністр лише зазначив, що наразі тривають перемовини щодо цього, зокрема і щодо поставок до Польщі американських літаків 5 покоління.