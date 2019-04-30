США збільшують військову присутність у Польщі [ Редактировать ]
Уряд Польщі домовився про збільшення контингенту американських військ у країні. За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, розміщення додаткових військових сил США у Польщі допоможе зміцнити потужності польських збройних сил.
Деталей поки що не розголошують. Міністр лише зазначив, що наразі тривають перемовини щодо цього, зокрема і щодо поставок до Польщі американських літаків 5 покоління.
по теме
В ООН ответили на решение Трампа по торговле оружием
Генсек ООН прокомментировал выход Вашингтона из Международного договора о торговле оружием
В России назвали сроки прекращения ракетного договора
США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него
Выдача российских паспортов на Донбассе: в США сделали резкое заявление
Также в Вашингтоне требуют полного восстановления контроля правительства над востоком Украины
Прем'єр-міністр Польщі розкритикував спорудження "Північного потоку-2"
Прем'єр-міністр Польщі прирівняв закупівлю російського газу до купівлі зброї у президента РФ Путіна. Про це Матеуш Моравецький заявив в інтерв'ю Fox News під час візиту у США
ЄС готується запровадити мита на товари зі США
У проекті санкційного списку широкий спектр товарів: від літаків - до хімікатів і харчів