Теракт у Буркіна-Фасо: під час служби у церкві загинули люди [ Редактировать ]
Терористичний напад у Буркіна-Фасо. Зловмисники напали на протестантську церкву саме коли закінчувалася служба, загинули шестеро осіб - пастор з двома синами та троє вірян.
Це перша атака на церкву з 2016 року, коли в країні почалися акти насильства з боку джихадистів, яких пов'язують з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". За нинішній злочин поки що ніхто не взяв на себе відповідальності.
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