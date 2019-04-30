Терористичний напад у Буркіна-Фасо. Зловмисники напали на протестантську церкву саме коли закінчувалася служба, загинули шестеро осіб - пастор з двома синами та троє вірян.

Це перша атака на церкву з 2016 року, коли в країні почалися акти насильства з боку джихадистів, яких пов'язують з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". За нинішній злочин поки що ніхто не взяв на себе відповідальності.