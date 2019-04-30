У маневрах задіяли американський есмінець, турецькі нафтотанкер та фрегат

Турецькі та американські військові кораблі провели спільні навчання в Чорному морі. Про це повідомляє міноборони Туреччини. У маневрах задіяли американський есмінець, турецькі нафтотанкер та фрегат.

У небо підняли морський патрульний літак. Нагадаю, на початку квітня у Чорному морі зафіксували одночасне перебування шести фрегатів другої Середземноморської групи НАТО.

Експерти назвали таку численну присутність - безпрецедентним фактом.