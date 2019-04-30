Кораблі США та Туреччини провели навчання у Чорному морі [ Редактировать ]
Турецькі та американські військові кораблі провели спільні навчання в Чорному морі. Про це повідомляє міноборони Туреччини. У маневрах задіяли американський есмінець, турецькі нафтотанкер та фрегат.
У небо підняли морський патрульний літак. Нагадаю, на початку квітня у Чорному морі зафіксували одночасне перебування шести фрегатів другої Середземноморської групи НАТО.
Експерти назвали таку численну присутність - безпрецедентним фактом.
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