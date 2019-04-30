Лідер ІДІЛ повернувся: американці перевіряють достовірність ролика [ Редактировать ]
ІДІЛ підводить голову. В Інтернеті з'явилося перше за 5 років відео лідера терористичної організації, якого вже багато разів оголошували вбитим. І винагорода за інформацію про якого - 25 мільйонів доларів.
Що кажуть у Держдепі й Пентагоні? Дмитро Анопченко зібрав усі версії.
На цьому відео, поширеному бойовиками ІДІЛ, людина, схожа на лідера організації, Абу аль-Багдаді. Приймає доповіді про набір джихадистів, визнає поразку угруповання в сирійському Багузі - останній території, яку вони ще контролювали. За кадром також чути голос він хвалить своїх прихильників за вибухи на Шрі-Ланці під час святкування Великодня. Осбличчя помічників заретушовані, де і коли знімався ролик незрозуміло, але було це недавно, адже в ньому обговорюють свіжі події.
Останній раз лідер бойовиків публічно з'являвся п'ять років тому на проповіді в Мосулі, в 2014. І з того часу в пресі постійно говорили про його смерть. Наприклад, два роки тому Міноборони Росії офіційно повідомило про знищення аль-Багдаді при нанесенні авіаудару. Тому головне питання - він зараз на відео або це двійник?
У Пентагоні обережно сказали пресі - "в курсі, що з'явилося це відео". І "продовжать робити все щоб остаточно розгромити ІДІЛ". Зокрема - щоб не дати терористам "фінансувати нові операції і вербувати нових членів". У Держдепартаменті заяви теж досить стримані. Мовляв, "аналітики уряду США розглядають цей запис", і "розвідка ще повинна підтвердити його справжність". І додають мовляв, в будь-якому випадку "удар по терористах завдано нищівний, в Іраку і Сирії вони розгромлені, халіфат розвалився", а їхні лідери "або вбиті або втекли з поля бою".
Але "убитий" або все-таки "втік"? Чіткого розуміння поки немає. ІДІЛ майстри дезінформації, а про їхнього лідера одного з найбільш розшукуваних людей в світі інформація завжди суперечлива. То всі впевнені в його смерті, то розвідка отримує відомості, що він смертельно поранений, прикутий до ліжка і відійшов від справ. То нібито живий-здоровий, розтовстів, перефарбував бороду і намагається втекти з Сирії до Іраку.
Можливо, такі плітки ІДІЛ розпустив спеціально. Адже однозначно сказати, що цей той самих Багдаді дивлячись на відео не можна.
Ось як він виглядав п'ять років тому і ось як зараз. Підборіддя, а воно не змінюється, навіть якщо людина розтовстіла - закрите густою фарбованої бородою, не порівняти. Форма носа і надбрівних дуг та ж. Брови трішкі інші. Але зазвичай експерти порівнюють ще форму вух, це важливо для ідентифікації, а зараз вони спеціально прикриті куфією.
Тому в справжності роліка американська влада поки не впевнена. Але згодні в одному: справжній аль-Багдаді чи ні, ІДІЛ, незважаючи на удар, який йому завдали, намагається відроджуватися в інших регіонах і створювати нові загрози. І боротьбу з ним доведеться продовжувати спільними зусиллями.
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