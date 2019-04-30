В Германии автомобиль въехал в торговый центр [ Редактировать ]
В немецком Гамбурге автомобиль Mercedes GLC врезался в торговый центр AEZ - пострадали девять человек, сообщает Hamburger Abendblatt.
Указано, что автомобиль пробил стеклянные двери и въехал в Galeria Kaufhof. Там Mercedes GLC остановился прямо перед эскалаторами. Водителем был мужчина, примерно 75-и лет. Он получил легкие ранения.
"Девять человек, которые были в состоянии шока, по данным пожарной службы, передали медикам для осмотра", - пишет издание.
Здание пришлось эвакуировать.
Ранее в США автомобиль въехал в спортзал и сбил мужчину на тренажере. Инцидент произошел в Калвер-Сити (штат Калифорния). Камеры наблюдения засняли, как автомобиль въезжает просто в спортзал.
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