Японія отримала нового Імператора [ Редактировать ]
Сьогодні опівночі в Японії почалася нова ера під назвою Рейва. У перекладі - "прекрасна гармонія" і це означає прихід до влади нового правителя. На Хризантемовий трон офіційно зійшов імператор Нарухіто.
Його батько - Акіхіто - зрікся престолу через поважний вік. 85-річний монарх правив країною 30 років. І став першим імператором за останні два століття, який склав повноваження за власним бажанням.
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