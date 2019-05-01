Не виплачувати кредити та іпотеки. До цього закликає організація "Повстання проти вимирання". Активісти хочуть перевернути догори дригом фінансову систему і таким способом змусити уряди зайнятися проблемами клімату. Із Лондона, центру акції непокори Світлана Чернецька.

Півтора тижні вони блокували дороги та мости, перешкоджали руху поїздів. Та наробили багато галасу у Лондоні. Щонайменше 1300 активістів опинилися за ґратами за участь у протестах. Але все ж, кліматичний рух домігся свого. Змусив високопосадовців вислухати позицію протестувальників.

Це зустріч кліматичних активістів із міністром довкілля Великої Британії. Насамперед вони вимагають від уряду оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію. І діяти відповідно.

"Наша країна та й увесь світ дійсно постали перед великою проблемою у результаті кліматичних змін. Ми мусимо робити все можливе для зменшення викидів до нуля. Бо якщо нічого не робити - це вплине не лише на дику природу, але й на доступність харчів та розвиток економіки", - Майкл Гоув міністр довкілля Великої Британії.

Втім, попри цілковите порозуміння, оголосити "надзвичайну кліматичну ситуацію" міністр відмовився. Тож зустріччю активісти залишилися невдоволені. І вже розробляють подальші кроки. Серед них, зокрема, тотальна відмова виплачувати кредити та іпотеки. Мовляв, коли люди масово відвернуться від фінансової системи, влада почне діяти.

"Економіка базується на боргах. Борги потребують зростання економіки, а її ріст - добування нових ресурсів із Землі і так далі. Тож це один із варіантів - перестати виплачувати кредити. Звісно, ми не бажаємо цього. Ми не прагнемо війни. Ми лише хочемо, щоби влада прокинулася", - говорить Гейл Бредбрук, співзасновниця організації "Повстання проти вимирання".

В організації "Повстання проти вимирання" кажуть - боряться за збереження людства. І для цього використовуватимуть усі можливі засоби тиску.