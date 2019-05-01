Боґрач від 6 ранку й до вечора. На Закарпатті влаштували фестиваль-чемпіонат. Закарпратську традиційну страву варили місцеві, гості з Угорщини та навіть прикордонники. Частували туристів. Чи припали страви їм до смаку - знають мої колеги.

Військова форма, кашкети, а поверх кулінарний фартух. В руках не автомат, а ополовник. Працюють солдати нині не на кордоні, а біля казана з боґрачем.

"М’ясо і паприка - це найбільше чого ми даємо, паприка це і мелена, і свіжа, червона і гіркий перець. Це найголовніші інгридієнти в нас", - говорить Василь Туряниця, прикордонник.

На традиційному фестивалі боґрачу прикордонники - новачки. Чого не скажеш про Йосипа Антала. Чоловік уже має цілу колекцію призових кубків з фесту. Цьогоріч теж претендує на перемогу. Тому у нього аж 4 казани пікантного супчику.

"Це з оленини буде, с картоплею буде, то буде, боб левеш, дуже замінник, угорска приправа, той йде тоже туди косуля, дика косуля", - розповідає Йосип Антал, кулінар з Берегова.

А ось казан-рекордсмен. У ньому закипає півтори тисячі літрів боґрачу. Господиня, радо ділиться рецептом: двісті сімдесят кілограмів м'яса, триста - картоплі і секретний інгредієнт.

"3500 порций - 1500 литров бограча. Когда мы варим, то ставим душу, сердце, щоб файное было и вкусное", - говорить Ірина Еней, учасниця фестивалю з Косина.

У кожного кулінара свої рецепти. Хтось кладе побільше м'яса, хтось - паприки, а у когось боґрач не кипить без пісні.

"Ой у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а віне мене все не пускав", - співає Георгій Михалько, кулінар з Ужгорода.

Поки насолоджуємося піснями ужгородських кулінарів, кличуть до себе учасники фестивалю з Угорщини. Кажуть: істинний рецепт страви знають саме вони.

"Головне, щоб боґрач варився під відкритим небом, на вогні. Власне, боґрач у перекладі з угорської - то назва казана. Ось так він виглядає, на лансі. А помішувати потрібно теж правильно", - говорить Дьєрдь Рестай, учасник фестивалю з Угорщини.

Цього року фестиваль-чемпіонат боґрачу на Берегівщині влаштовують уже всьоме. Готувати суп кулінари розпочали о 6 годині. А вже об одинадцятій взялося до роботи суворе журі, аби згодом визначити переможців. Учасники ж кажуть: головну оцінку вже почули.