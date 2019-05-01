Понад дві з половиною тисячі правоохоронців забезпечуватимуть порядок у Одесі другого травня. Через жалобні заходи, у місті посилюють заходи безпеки.

Як повідомляють поліцейські, на Куликове поле та Соборну площу одеситів пускатимуть через рамки метало-детекторів. Нагадаю, трагедія в Будинку профспілок Одеси сталася 2014. У пожежі та внаслідок вуличних заворушень загинули сорок вісім людей. Більше як дві сотні були поранені. Винуватців і досі не покарано.

"Залучаємо до забезпечення правопорядку дві з половиною тисячі особового складу, з області, Національна поліція. Крім того, 650 осіб Нацгвардії України, які вже прибули до міста Одеси і теж готові до виконання завдань, пов’язаних з безпекою. Крім того, всі підрозділи, всі служби НП, починаючи з оперативних служб, вибухотехніки, патрульні, групи швидкого реагування", - говорить Сергій Яровий, Перший заступник міністра внутрішніх справ України.