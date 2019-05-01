Без гарячої води сьогодні залишилася й половина Чернігова. В "Облтеплокомуненерго" не отримали лімітів газу на травень.

Причина та сама, борги населення і підприємств. Міська влада вивчає альтернативні варіанти подачі води у відключені райони.