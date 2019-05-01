Чернігів лишився без гарячої води через борги за послуги [ Редактировать ]
Без гарячої води сьогодні залишилася й половина Чернігова. В "Облтеплокомуненерго" не отримали лімітів газу на травень.
Причина та сама, борги населення і підприємств. Міська влада вивчає альтернативні варіанти подачі води у відключені райони.
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