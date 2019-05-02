Ніч у Луврі отримала в подарунок молода пара з Великої Британії. Даніела та її хлопець Адам випили шампанського у компанії Джоконди, пройшли залами з екскурсоводом і повечеряли поруч із Венерою Мілоською. Ночівлю їм улаштували просто всередині знаменитої скляної піраміди.

Ніч у колишній резиденції французьких королів британці виграли у конкурсі, який організували Лувр та один із сервісів оренди житла. Треба було відповісти на запитання "Чому саме я - ідеальний гість для Мони Лізи".

"Я написала, що я вчуся на реставратора, малюю і люблю мистецтво. Тож нам із Джокондою є про що поговорити, - я би принесла їй чогось попити, і ми б потеревенили про наше, дівоче", - розповідає Даніела, студентка.

"Піраміді Лувру цьогоріч виповнилося 30 років, - тому ми хотіли влаштувати щось особливе і залучити відвідувачів", - зазначила Анне-Лор Беатрікс, заступниця адміністратора музею.