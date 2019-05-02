На заході Румунії оголосили найвищий рівень повеневої небезпеки. Внаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш стрімко піднявся рівень води.

Нагадаємо, Румунія потрапила під потужний дощовий циклон "Валентин", який спричинив різке похолодання, грози та буревії. Повітом Келераш пронісся гігантський торнадо, десять будинків залишилися без даху.