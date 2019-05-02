Допомагають Сполучені Штати не лише розвідкою, а також у підготовці наших військових. В Україну прибув американський десант.

Більш як сто військовослужбовців тренуватимуть українське військо протягом дев'яти місяців. Головне завдання - вдосконалити українську армію та підготувати її до стандартів НАТО.